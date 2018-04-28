(Görüntülü Haber) Ahmet Ağaoğlu: "Tiger Woods, Turkish Open'da sahaya çıkacak" (1)

Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), (DHA) TÜRKİYE Golf Federasyonu (TGF) Başkanı Ahmet Ağaoğlu, ABD\'li ünlü golfçü Tiger Woods\'un geçen yıl sakatlığı nedeniyle Turkish Airlines Open\'a katılamadığını belirterek, \"Bu sene Belek\'te Turkish Airlines Open\'da sahaya çıkacak\" dedi. Serik\'e bağlı Belek turizm merkezinde devam eden Turkish Airlines Challenge Golf Turnuvası için gelen TGF Başkanı Ahmet Ağaoğlu, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Turkish Airlines Challenge\'nin Challenge Tour takviminde çok önemli bir yeri olduğunu söyleyen Ağaoğlu, \"Hem sezon başı olması itibariyle hem de bütün oyuncuların birinci öncelikli tercihi bu müsabaka. Turnuvanın kalitesinin ve üst sıralarda olmasının yanı sıra sezon başı itibariyle oyuncuların hem uygun hava koşullarında hem de en güzel tesislerde kendilerine avantaj sağlayabileceklerine inandıkları bir turnuva. Bu müsabakanın yerinin değiştirilmesi düşüncemiz vardı. Challenge Tour\'dan çok büyük itirazlar geldi. \'Tarihi ve yeri değiştirmeyin\' dediler. Challenge Tour\'un yöneticileri de çok ilgi gösteriyor bu müsabakaya. Bu müsabakanın bir benzerini de önümüzdeki sene finali de mayısta oynanmak üzere Samsun\'da yapmayı planlıyoruz. Bu aynı zamanda Atatürk\'ün Samsun\'a çıkışının 100\'üncü yılına denk geliyor\" dedi. \'ALGI OPERASYONU YÜRÜTÜLÜYORDU\' Türk golfünün hem Turkish Airlines Open\'da hem de Challenge Tour\'da çok önemli bir yere sahip olduğuna işaret eden Ahmet Ağaoğlu, \"Dünyada profesyonel golf müsabakalarının yapıldığı çok önemli destinasyonlardan birisi olduk. Bunlara ev sahipliği yapmanın sportif getirisi yanında ülke turizmine ve turizm endüstrisine katkısı da göz ardı edilemez. Antalya her sene 130- 150 bin golf turistine ev sahipliği yapmakta. Algı operasyonlarından dolayı 2016- 2017 yıllarında özellikle İngiltere ve İskoçya\'dan gelen golf turist sayısında azalma vardı. En büyük endişelerden biri güvenlik problemiydi. Öyle bir algı operasyonu yürütülüyordu. Geçen yıl oynanan Turkish Airlines Open\'ı İngilizlerin idolü olan Justin Rose\'un kazanması ve spor kanallarında naklen yayınlanmasıyla bir anda boşa çıkmış oldu. Çok pozitif yansıması oldu. Geçen seneye kıyasla İskandinav, İngiliz, İskoç ve İrlandalı sayısında yüzde 20- 30 artış sağlandı. Hemen hemen 2010- 2011 yılındaki sayıyı yeniden yakalama şansını elde ettik. Bu yılki iki turnuva bunu pekiştirecek. 2019- 2020\'de yapılacak rezervasyonlar Antalya\'daki, Belek\'teki golf sahalarının tam kapasiteyle kullanımını sağlayacak. Bu müsabakalar son derece önemli. Spor bir endüstri, bunun lokomotifi de Türkiye\'de golf\" diye konuştu. \'ÖNCELİK TERCİHİ TÜRKİYE\' ABD\'li ünlü golfçü Tiger Woods\'un geçen yıl Turkish Airlines Open\'a sakatlığı nedeniyle gelemediğini vurgulayan Ahmet Ağaoğlu, \"2016 ve 2017\'de geleceğini taahhüt etmişti. ABD dışında 3 müsabaka oynuyor. Bunlardan biri de öncelik tercihi Türkiye. Şu anda formunda, devam eder ve sakatlığı da olmazsa bu sene Belek\'te Turkish Airlines Open\'da sahaya çıkacak\" dedi.