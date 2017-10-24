(Görüntülü Haber) Ahlat’ta 165 bin ton patates üretimi

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA)- BİTLİS Valisi ve Belediye Başkan Vekili İsmail Ustaoğlu, Ahlat ilçesinde patates sökümüne katılarak, ambalajlama ve depolama tesisini hizmete açtı. Vali Ustaoğlu, Ahlat ilçesinde bu yıl 165 bin ton patates üretildiğini söyledi. Ahlat ilçesini ziyaret eden Vali Ustaoğlu, Ahlat Kaymakamı Mustafa Akgül, Ahlat Belediye Başkanı A. Mümtaz Çoban, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Fatih Asak ile birlikte 3 bin meterekare kapalı alanı olan ve 1 milyon 800 bin TL\'ye mal olan patates depolama ve ambalaj tesisinin açılışını yaptı. Bitlis Valisi Ustaoğlu, Türkiye’nin yüzde 4’ünün, bölgenin ise yüzde 75’lik patates ihtiyacının Ahlat ilçesinden karşılandığını belirtti. Tesisin patatesin daha iyi değerlendirilmesi adına önemli olduğunu anlatan Vali Ustaoğlu, daha sonra patates sökümüne katılarak çiftçilerle sohbet etti. Ahlat’ın tarihi ve kültürel olarak bir marka değerinin olduğunu, bunun yanında patates üretiminde de bir marka değeri yakalama yolunda önemli adımlar attığını ifade eden Vali Ustaoğlu, \"Ahlat, potansiyeli en güçlü ilçemiz konumundadır. Bu anlamda alın teri ve emeğin ne derece önemli olduğunu görüyoruz. Yaklaşık 45 bin dekarlık bir alanda üretim yapılıyor \"dedi. Vali Ustaoğlu, Ahlat ilçesinde sadece patetes üretiminin yapılmadığını, bunun yanında sertifikalı patates tohumu üretiminin de yapıldığını belirterek şöyle konuştu: \"Özellikle tarımsal alanda bir takım hastalıklara meyvemizin sebzemizin yakalanmaması için özelikle sertifikalı üretim önemlidir. Patates de bunların başında geliyor. Bu yıl içerisinde 3 bin 500 dekarlık bir alanda 20 bin tonun üzerinde sertifikalı patates ürettik. Bunların her biri koruma altına alınmış, her türlü hastalıklardan arındırılmış ve üreticimizin çok rahat bir şekilde bunlardan alarak kendi topraklarında üretim yapacağı patates tohumlarıdır. Ahlat, tarihi ve kültürel değerleri anlamında bizim marka şehirlerimizden biri olmuşsa patates üretiminde de tarımsal anlamında marka değerimiz olmuştur.\"