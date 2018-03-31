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(Görüntülü Haber) Ahırdaki aşkı asansöre taşıdılar

Cüneyt ÖZFİDAN ZONGULDAK,(DHA) ZONGULDAK'ın Devrek ilçesinde ahırda şarkı söyleyerek eşiyle dans ettiği görüntülerle fenomen olan maden işçisi Namık Kazkondu, bu kez asansörde çekilen videosuyla gündeme geldi

31 Mart 2018 19:02

Cüneyt ÖZFİDAN ZONGULDAK,(DHA) ZONGULDAK\'ın Devrek ilçesinde ahırda şarkı söyleyerek eşiyle dans ettiği görüntülerle fenomen olan maden işçisi Namık Kazkondu, bu kez asansörde çekilen videosuyla gündeme geldi. Türkiye Taşkömürü Kurumu\'nda çalışan maden işçisi Namık Kazdondu, eşi Hatice Kazdondu ile birlikte ahırda ineklerin arasında şarkı söyleyerek dans ederken çekilen görüntüsü sosyal medyada en çok paylaşılan videolar arasına girdi. Büyük beğeni toplayan videonun ardından Namık Kazkondu\'nun eşine asansörde şarkı söylerken çekilen görüntüleri ortaya çıktı. Sinan Erkoç\'un \'oyna da oyna\' şarkısını kendine has üslubu ile söyleyen Kazkondu\'nun görüntülerde eşiyle oynaması sosyal medyada kısa sürede yayıldı.

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