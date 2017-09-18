(Görüntülü Haber) Ahilik haftası kutlamaları Çankırı'da törenle başladı

Ethem YENİGÜRBÜZ ÇANKIRI (DHA) 30. Ahilik Haftası kutlamaları, yaranlar diyarı Çankırı\'da sabah namazının ardından Ahi Çorbası dağıtımı ve düzenlenen törenlerle başladı. Sultan Süleyman Camii\'nde kılınan sabah namazının ardından Ahi Çorbası ve süt ikramıyla başlayan etkinlikler, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanlığı\'nın Atatürk Anıtına çelenk koymasıyla devam etti. 15 Temmuz Demokrasi Meydanı\'nda düzenlenen törende ise konuşmalar yapılıp, sembolik şed kuşatma ritüeli canlandırıldı. Törende konuşan Çankırı Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Osman Karadeniz, ahiliğin Çankırı\'da yaran kültürü ile özdeşleştiğini belirterek, Hoşgörü ve dayanışmanın sanat ile birleşmesi olan ahiliğin, anadolu halkının ekonomik ve kültürel anlamda önemli bir yeri bulunmaktadır. Ahiler sanat ve mesleklerini öğrenirken mertlik cömertlik gibi değerleri bünyesinde barındıran ve adına fütüvvet denen ahlaki kuralları da öğrenirlerdi diye konuştu. Törende, Çankırı Belediye Başkanı İrfan dinç, Ticaret İl Müdürü Mehmet Ali Yaranbaşı, Çankırı Milletvekilleri Muhammed Emin Akbaşoğlu ve Hüseyin Filiz birer konuşma yaptı.Son olarak kürsüye gelen Vali Hamdi Bilge Aktaş ise konuşmasında, Türk milletinin bugünlere kolay gelmediğini belirterek, Tarihin derinliklerinden Türk halkını, Türkleri, Orta Asya?da belki daha öncesinde millet yapan ve bugünlere getiren bazı değer ve geleneklerimiz var. İşte ahilik de bu değerlerden birisidir dedi. Törende, daha sonra bir babanın çocuğunu demirci ustasına çırak olarak teslim etmesiyle başlayan ustalık serüveni canlandırıldı. Çırak olan çocuk, daha sonra kalfa, ardından da ustalık mertebesine yükseldi. Sembolik olarak ustalık payesinin verilmesi anlamına gelen \'Şed Kuşatma Töreni\', izleyicilerden büyük alkış aldı. Canlandırmanın ardından protokol üyeleri yılın ahisi seçilen İsmail Dede isimli esnafa Ahi Baba payesi verilip kaftan giydirilirken, önceki yıllarda yeni gelen valilere verildiği gibi Vali Aktaş\'a da sembolik olarak ahi baba payesi verildi. Halk oyunları gösterileri devam eden etkinlikler kapsamında kendi meslek dallarında kentin en iyi esnafları seçilenlere plaket takdim edildi. Esnaf ve sanatkarların traktörler üzerine oluşturduğu kortej geçişiyle tamamlanan program, 100. Yıl Kültür Merkezi\'nde esnaf ve sanatkarların fotoğraflarından oluşan fotoğraf sergisi ile devam etti.