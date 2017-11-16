(Görüntülü Haber) Ağrı'da şehit düşen uzman çavuş için gözyaşları sel oldu

İbrahim MAŞE-Mustafa İNSAN/MERSİN, (DHA)- AĞRI\'nın Eleşkirt İlçesi\'nde, teröristlerle girilen çatışmada ağır yaralandıktan sonra hastanede şehit olan Jandarma Uzman Çavuş İsmail Hakkı Doğan\'ın cenazesi, memleketi Mersin\'de gözyaşları arasında 2 bin kişinin katıldığı törenle toprağa verildi. Şehit İsmail Hakkı Palamut\'un cenazesi, merkez Mezitli İlçesi\'ne bağlı Doğlu Mahallesi\'nde bulunan babasının evine getirildi. Mahalle meydanında hazırlanan alandaki cenaze törenine AK Parti Milletvekilleri; Hacı Özkan ile Ali Cumhur Taşkın, MHP Milletvekili Baki Şimşek, Mersin Valisi Ali İhsan Su, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Önder Gürbüz, Adana Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş, Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, Mersin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Çamsarı, askerler, şehidin ailesi, yakınları ile yaklaşık 2 bin kişi katıldı. Törende şehit Doğan\'ın annesi Emine Doğan yakınlarının desteğiyle ayakta durabildi. Acılı anne zaman zaman oğlunun adını sayıkladı. Şehidin geçen mart ayında evlendiği eşi Rukiye Doğan ise sürekli gözyaşı döktü. Kadın polis ve askerlerin teselli ettiği acılı eş, gözünü eşinin tabutundan ayırmadı. Büyük bir Türk bayrağı açarak \'Şehitler ölmez vatan bölünmez\' sloganları atanlar, şehidi son yolculuğunda yalnız bırakmadı. Mersin Müftüsü Dursun Ali Coşkun\'un kıldırdığı cenaze namazının ardından şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu, cenaze aracına konuldu. Şehit asker İsmail Hakkı Doğan\'ın cenazesi, Doğlu Mahalle Mezarlığı\'nda gözyaşları arasında toprağa verildi.