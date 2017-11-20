(Görüntülü Haber) Ağrı'da 4 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyondan sıcak görüntüler

İhsan YALÇIN / (DHA) Ağrı İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Eleşkirt İlçesi Çepi Komu bölgesinde, 15 Kasım tarihinde bölücü terör örgütü PKK\'ya hava destekli operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda yerler tespit edilen 4 terörist etkisiz hale getirildi. Hava destekli operasyonun görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde; teröristlerin bulunduğu bölgelerin ateş altına alınması yer alıyor.
TURUNCU LİSTEDE YER ALIYORDU
Ayrıca etkisiz hale getirilenler teröristler arasında \'Piro\' kod adlı Mehmet Salih Güvercin\'in de bulunduğu; teröristin turuncu listede arandığı belirtildi.