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(Görüntülü Haber) Ağrı'da 10 günde 15 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Oğuzhan HANÇER/AĞRI, (DHA) - AĞRI Dağı'nda dün 2 askerin şehit olduğu çatışmanın ardından bölgedeki PKK'lı treröstlere yönelik başlatılan 8 terörist öldürüldü

16 Nisan 2018 00:27

Oğuzhan HANÇER/AĞRI, (DHA) - AĞRI Dağı\'nda dün 2 askerin şehit olduğu çatışmanın ardından bölgedeki PKK\'lı treröstlere yönelik başlatılan 8 terörist öldürüldü. Valilik, son 10 gün içerisinde bölgede toplam 15 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, 14 Nisan\'da İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Ağrı Dağı\'nda icra edilen operasyon sırasında çıkan, 2 askerin şehit olduğu bir bölücü terör örgütü mensubunun ölü ele geçirildiği çatışmanın ardından bugün operasyonların devam ettiği bildirildi. Açıklamada, \"Bugün icra edilen operasyon neticesinde 8 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Son 10 gün içerisinde icra edilen operasyonlar neticesinde; 1\'i sağ yakalama olmak üzere toplam 15 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiş olup, operasyonlar aralıksız devam etmektedir\" denildi.

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