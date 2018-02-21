(Görüntülü Haber) Ağırlama ve Konaklama Teknolojileri Fuarı açıldı

Haber- Kamera Latif SANSÜR KUŞADASI (Aydın), (DHA)AYDIN\'ın Kuşadası ilçesinde, Ege Bölgesi Ağırlama Konaklama Teknolojileri ve Ev Dışı Tüketim Fuarı kapılarını ziyaretçilere açtı. Efes Kongre Merkezi\'nde 21-24 Şubat arasında düzenlenen fuarda; dekorasyon ve mefruşatı, endüstriyel mutfak, servis ve ikram ekipmanları, temizlik, gıda ile sarf malzemelerine yönelik son gelişmeler stantlarda yerini aldı. Kuşadası Kaymakamı Muammer Aksoy, Kuşadası Belediye Başkanı CHP\'li Özer Kayalı, Kıyı Ege Belediyeler Birliği Başkanı ve Narlıdere Belediye Başkanı Abdül Batur, Çeşme Belediye Başkanı CHP\'li Muhittin Dalgıç, Selçuk Belediye Başkanı AK Partili Dahi Zeynel Bakıcı, Kuşadası Ticaret Odası Başkanı Serdar Akdoğan, Otelciler Derneği Başkanı Tacettin Özden fuarın açılışına katıldı. Açılışta konuşan Başkan Kayalı, kalkınmada turizmin önemine dikkat çekti. Kayalı, Kuşadası 1960\'lı yıllarda Türkiye\'de başlayan turizmin amiral gemisi konumundaydı. Zaman içinde belki bu özelliğimizi kaybetmiş gibi görünebiliriz ama bunu tekrar kazanmak için çok ciddi adımlar atıyoruz. Dünya turizm hareketliliği gayri safi milli hasılanın yüzde onunu oluşturuyor. Bu pastadan Türkiye\'nin ve Kuşadası\'nın daha büyük pay alması için çaba harcıyoruz dedi. TÜRKİYE DÜNYA TURİZMİNDE 1 NUMARA OLMALI Kaymakam Muammer Aksoy ise Türkiye\'nin iklim ve tarihi mekanları ile dünya turizminde lider olması gerektiğini söyledi. Aksoy, Dünya turizminin bu kadar önemli oranı içerdiğini biliyoruz. Türkiye\'nin dünya turizmi sıralamasında kriz öncesi dünya altıncısıydık. Ama potansiyelimiz bu muydu diye sorarsanız hayır. Türkiye, turizmde dünya birincisi olmadığı taktirde başarılı sayılmaz. Gerek tarih, gerek kültür, gerek doğal güzellikler ve turizm bütün unsurları açısından Türkiye dünyada birinci olduğu zaman başarılı sayılır. Hepimizin bu hedefe odaklanması gerekir. Dünyanın hiçbir yerinde bu tarih, bu iklim bulunmaz. Son iki yılda daralma söz konusu. Önümüzdeki yıl yüzde 30-60 arasında yükselme olacak. Gemi turizmi açısından da sıkıntı yaşanıyor. Ancak 2020 yılında düzelme olacağının sinyalleri var. Turizmde dalgalanmaları göz önünde bulundurmak gerekir. Kriz dönemlerinde fiyat ve hizmet kalitesinden ödün vermemek gerekir diyerek, turizm paydaşlarının bu krizi fırsata çevirmesi gerektiğini kaydetti. Yaklaşık 200 firmanın katıldığı fuarın ilk gününde genç aşçılar yarıştı. Türkiye Aşçılar Federasyonu koordinesinde Kuşadası Profesyonel Aşçılar Derneği tarafından düzenlenen yarışmada, genç aşçılar hünerlerini sergiledi. Dans ve folklor gösterilerinin yapıldığı fuar 24 Şubat günü sona erecek.