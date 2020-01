(Görüntülü Haber) Ağbal: Gelişmeler, Türkiye ekonomisine ilişkin beklentiyi olumlu etkiliyor

Zafer KUMRU/ERZURUM, (DHA)- MALİYE Bakanı Naci Ağbal, Suriye\'nin Afrin kentinde sürdürülen Zeytin Dalı Harekâtı\'nın başarılı bir şekilde devam ettiğini belirterek, \"Bütün bu gelişmeler, Türkiye ekonomisine ilişkin geleceğe yönelik beklentileri olumlu yönde de etkiliyor. Önümüzdeki dönemde inşallah bizim yaptığımız düzenlemeler, ekonominin bu olumlu gidişatı daha da devam edecek ve Türkiye inşallah 2018\'de başarılı bir büyüme performansıyla yılı tamamlayacak\" dedi. Çeşitli ziyaretler için Erzurum\'a gelen Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ ile Maliye Bakanı Ağbal, havalimanında, Vali Seyfettin Azizoğlu, AK Parti Erzurum milletvekilleri Zehra Taşkesenlioğlu ve Mustafa Ilıcalı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ve vatandaşlar tarafından karşılandı. Havalimanı çıkışında gazetecilere açıklama yapan Başbakan Yardımcısı Akdağ, yatırım ortamını iyileştirme ile ilgili olarak TBMM\'ye iki kanun sevk edildiğini söyledi. Akdağ, kanunların koordinasyonunu kendisinin yaptığını belirterek, \"Kanunlardan birincisi; birçok kanunda değişiklik yapan Plan Bütçe Komisyonu\'na götürdüğümüz kanundur. İş adamlarımızın, yatırımcılarımızın işini kolaylaştıran çok güzel maddeler var. Yani bürokrasiyi ciddi ölçüde azaltan, gereksiz maliyetleri düşüren bir reform paketi. Bir taraftan da icra iflas kanununu değiştirip, şirketlerimizin daha batık hale gelmeden kurtarma anlaşmasına gitmesini sağlayan ikinci bir kanununu da Adalet Bakanımız, Adalet Komisyonu\'na götürdü. Biz tam bunları çalışırken, Maliye Bakanımız da mükemmel bir başka paketi Meclis\'e sevk etti. Bu, inşallah önümüzdeki aylarda ekonomiye bir kere daha can suyu olacak, ekonomiyi bir kere daha canlandıracak. Yatırımcılarımızı yatırım yapmaya teşvik edecek, birbirini tamamlayan paketler olarak bugün için gündemimizde\" diye konuştu. \'TÜRKİYE EKONOMİSİ SINAVI BAŞARIYLA GEÇTİ\' Maliye Bakanı Naci Ağbal ise büyük bir torba kanunu tasarısının cuma günü itibarıyla Meclis\'e teslim edildiğini vurguladı. Bu paketin yatırım, üretim, istihdam ve ihracat başlıklarında ekonomiye önemli destekler sağlayan bir kanun tasarısı olduğunu aktaran Bakan Ağbal, \"Ümit ediyorum ki haftaya yatırım ortamının iyileştirilmesi kanun tasarısı, Plan Bütçe Komisyonu\'nda hızlı bir şekilde görüşülüp tamamlandıktan sonra, getirmiş olduğumuz kanun tasarısını Plan Bütçe Komisyonu\'nda görüşmeye başlayacağız. Türkiye ekonomisi 15 Temmuz alçak darbe girişiminden sonra önemli bir sınavı başarıyla geçti\" dedi. Türkiye\'nin ortaya koyduğu performansla her zaman şaşırtmaya devam ettiğine dikkat çeken Ağbal, şunları söyledi: \"Özellikle sektörel düzeyde birçok sektörle ilgili, 2018\'de de olmak üzere ekonomiye destek verecek güzel düzenlemeler var. Bunları süratle yasalaştıracağız. İnşallah Maliye Bakanlığı olarak katma değer vergisi kanunu ile ilgili çalışmaları tamamladık, Bakanlar Kurulu\'na getirecek duruma getirdik. Türkiye\'de güçlü bir siyasi iktidar var. İçeride ve dışarıda güçlenen bir Türkiye var. Ekonomimiz daha da güçleniyor. Etrafımızda olan olaylara karşı Türkiye her bakımdan gücünü ortaya koyan bir performans sergiliyor. Bugün Suriye\'de Zeytin Dalı operasyonu başarılı bir şekilde devam ediyor. Bütün bu gelişmeler Türkiye ekonomisine ilişkin geleceğe yönelik beklentilerin olumlu yönde de etkiliyor. Önümüzdeki dönemde inşallah bizim yaptığımız düzenlemeler, ekonominin bu olumlu gidişatı daha da devam edecek ve Türkiye inşallah 2018\'de başarılı bir büyüme performansı yılı tamamlayacak. Yatırım ortamının iyileştirilmesi noktasında hem Adalet hem de Plan Bütçe Komisyonu\'na gelen düzenlemeler gerçekten yapısal reform niteliği taşıyan düzenlemeler. Onların da bir an önce Meclis\'ten geçmesi ekonomiye ayrı bir güç ve destek verecek.\" Bakan Naci Ağbal buradan kara yolu ile Bayburt\'a hareket ederken, Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ ise Atatürk Üniversitesi\'nde düzenlenen konferansa katılmak üzere havalimanından ayrıldı.