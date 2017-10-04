(Görüntülü Haber) Ağaçta mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı

EDİRNE, (DHA)- EDİRNE\'de çıktığı ağaçta mahsur kalan bir kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Edirne\'nin Talatpaşa Asfaltı üzerinde bulunan kadın kuaföründeki çalışanlar tarafından yaklaşık 1 aydır beslenen sokak kedisi çıktığı ağaçta mahsur kaldı. Kedinin bir türlü ağaçtan inmemesi üzerine kuaför çalışanlarından Şenay Yıldıztepe, Edirne Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, ağaçta kalan kediye merdiven uzatıp kurtardı. Ürken kediye Şenay Yıldıztepe, su vererek rahatlatmaya çalıştı. Sokakta yaşayan kediyi yaklaşık 1 aydır, beslediklerini belirten Yıldıztepe, sabah işe geldiklerinde kediyi bulamadıklarını, bir süre sonra da kedinin ağaçta mahsur kaldığını fark ettiklerini söyledi. Edirne Belediyesi itfaiye ekiplerine teşekkür eden Yıldıztepe, kediyi sahipleneceğini kaydetti.