T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) Ağaçta mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı

EDİRNE, (DHA)- EDİRNE'de çıktığı ağaçta mahsur kalan bir kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı

04 Ekim 2017 20:44

EDİRNE, (DHA)- EDİRNE\'de çıktığı ağaçta mahsur kalan bir kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Edirne\'nin Talatpaşa Asfaltı üzerinde bulunan kadın kuaföründeki çalışanlar tarafından yaklaşık 1 aydır beslenen sokak kedisi çıktığı ağaçta mahsur kaldı. Kedinin bir türlü ağaçtan inmemesi üzerine kuaför çalışanlarından Şenay Yıldıztepe, Edirne Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, ağaçta kalan kediye merdiven uzatıp kurtardı. Ürken kediye Şenay Yıldıztepe, su vererek rahatlatmaya çalıştı. Sokakta yaşayan kediyi yaklaşık 1 aydır, beslediklerini belirten Yıldıztepe, sabah işe geldiklerinde kediyi bulamadıklarını, bir süre sonra da kedinin ağaçta mahsur kaldığını fark ettiklerini söyledi. Edirne Belediyesi itfaiye ekiplerine teşekkür eden Yıldıztepe, kediyi sahipleneceğini kaydetti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

EDİRNE DHA EDİRNEEdirne Talatpaşa AsfaltıKedininYıldıztepe Edirne BelediyesiMüdürlüğüOlayYıldıztepeSokaktaEdirne Belediyesi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

AKP'de bir istifa daha: Eski vekil "Her şey daha güzel...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24