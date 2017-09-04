(Görüntülü Haber) Ağaçlar arasında zipline heyecanı

Ahmet ACAR/KAŞ(Antalya), (DHA)- TÜRKİYE\'nin önde gelen alternatif turizm merkezlerinden Antalya\'nın Kaş İlçesi\'nde, tatilci ve turistlere ağaçlar arasında kurulan halatlarda zipline heyecanı yaşatılıyor. Kaş ile Muğla\'nın Seydikemer İlçesi arasında kalan Saklıkent Kanyonu\'nun Antalya tarafında ağaçlar arasında oluşturulan parkurlarda yerli ve yabancı turistlere \'zipline\' heyecanı yaşatılıyor. İki nokta arasına gerilen çelik halattan oluşan hatta makaralı başka bir halat yardımıyla kaymayı amaçlayan zipline heyecanı, yüksekliği 35 metreyi bulan çam ağaçları arasına oluşturulan hatlarda yaşatılıyor. Üç farklı parkurda değişik oyunlarla heyecan doruğa ulaşıyor. Daha çok turist grupları bu heyecanı yaşamaya katılıyor. Önce özel giysiler giyiliyor ve özel güvenlik ekipmanları takılıyor. Profesyonel rehberlerden alınan ilk ders ardından merdivenden tırmanış yapılıyor. Rehberler öncülüğünde çelik halatlara yapılan güvenlik bağlantılarıyla tahtalar arasında yürüyüş yapılıyor. Ardından çamlar üzerine kurulan platformlarda toplanılıyor ve buradan geçişler başlıyor. Çelik halat üzerinde özel bağlantı ve güvenlik aparatlarıyla 60- 70 kilometre hızla kayılıyor. Ağaçlar ve doğanın içinde heyecan doruğa ulaşıyor. Parkurda Karaçay\'ın üstünden geçiliyor. Bazı katılımcılar havada akrobatik hareketler yapıyor. Yaklaşık 1.5 saat süren bu heyecan yolculuğuna katılmanın bedeli ise 60 lira. Tatilcilerden İpek Oğuz, \"Saklıkent\'e geldim. Müthiş bir heyecan yaşadım. Tüm stresimi havada attım. Bence bunu herkes hayatında bir defa yapmalı\" dedi. Saniye Mustafaoğlu ise, \"İlk kez geldim. Zipline yaptım. Harikaydı, müthişti. Bence herkesin denemesi gerek\" diye konuştu. Aysel İpekoğlu da, \"Havada, doğanın içinde çok müthiş bir heyecan yaşadığını anlatırken, \"Çok eğlendim. Herkese tavsiye ederim\" dedi. Tur rehberi Mustafa Aslan da, \"Burada alternatif turizm olarak doğanın içinde, derenin üstünde zipline yaptırarak, insanlara farklı bir deneyim, farklı bir heyecan yaşatıyoruz\" diye konuştu.