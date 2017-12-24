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(Görüntülü Haber) Afyonkarahisar'da kar lastiği takma telaşı

Sait KARADUMAN AFYONKARAHİSAR, (DHA) AFYONKARAHİSAR'da kar yağışının ardından araç sahiplerini kar lastiği taktırma telaşı sardı

24 Aralık 2017 18:30

Sait KARADUMAN AFYONKARAHİSAR, (DHA) AFYONKARAHİSAR\'da kar yağışının ardından araç sahiplerini kar lastiği taktırma telaşı sardı. Hafta sonu olmasına rağmen lastikçilerde yoğunluk yaşandı. Afyonkarahisar dün öğle saatlerinde başlayan kar yağışı nedeniyle beyaza büründü. Hava sıcaklığının hissedilir derecede düşmesi nedeniyle yer yer don olayları meydana gelirken araç sahiplerini de kar lastiği takma telaşı sardı. Tatil yapması gereken pazar günü işyerlerini açan lastikçilerde yoğunluk yaşandı. Sabahın erken saatlerinde lastikçilere akın eden araç sahipleri kar lastikleri takmak için sıraya girdi. Dün başlayan kar yağışı nedeniyle geldiği beldesine geri dönmeye cesaret edemediğini belirten Murat Dağlı, Kar yağışı nedeniyle köyüme dönmeye cesaret edemedim. İlk işim kar lastiklerini değiştirmek oldu. Onun için buradayım. Kar lastiklerini değiştirmekte biraz geç kaldığımı da kabul ediyorum dedi. Oto lastik tamircisi İsmail Gündoğdu, kar lastiklerinin sadece kar yağdığı zaman takılması gereken lastik olmadığının altını çizdi. Gündoğdu, Şu ana kadar araç sahiplerinin yüzde 60- 65\'i kar lastiklerini taktırdı. Diğerleri de \'kar yağsın öyle taktırırız\' diyenler. Ama kar lastikleri sadece kar yağınca takılması gereken lastik değil. Hava sıcaklığı eksi 5\'lere düştüğü zaman takılması ve kullanılması gereken lastiklerdir diye konuştu. Lastikçi Muhammet Aygün, lastik takma işlemlerinin gece saat 03.00\'a kadar devam ettiğini belirtti. Aygün, sadece kar yağdığında değil daha öncesinde de kar lastiği taktıranların çoğunlukta olduğunu söyledi.

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