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(Görüntülü Haber) Afyonkarahisar'da hurda araçlar toplanıyor

Sait KARADUMAN AFYONKARAHİSAR, (DHA) AFYONKARAHİSAR kent merkezindeki hurda araçlar belediye trafik zabıta ekipleri tarafından toplanıyor

14 Kasım 2017 17:00

Sait KARADUMAN AFYONKARAHİSAR, (DHA) AFYONKARAHİSAR kent merkezindeki hurda araçlar belediye trafik zabıta ekipleri tarafından toplanıyor.Afyonkarahisar kent merkezinde uzun süredir park halindeki araçlarla ilgili gelen şikayetler üzerine harekete geçen Afyonkarahisar Belediyesi Trafik Zabıtası ekipleri hurda araç sahiplerine ulaşarak, araçlarını bulundukları yerlerden kaldırmalarını istedi. İhbara uymayanların araçları çekiciler vasıtasıyla kaldırılarak, belediyenin hurda araç toplama noktalarına götürülmeye başladı. Kentin en işlek noktalarından Kadınana Caddesi ara sokağında bulunan bir araç ekipler tarafından kaldırıldı. Hurda araç çevredekilerin de yardımıyla uzun uğraşlar sonucu çekiciye yüklenebildi. Yapılan ihbarlara rağmen hurda araçlarını kaldırmayanların araçlarının belediye ekipleri tarafından kaldırılarak araç sahiplerine cezai işlem uygulanacağı belirtildi.

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