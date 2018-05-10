(Görüntülü Haber) Afyonkarahisar'da hastaneden Suriyeli ailenin bebeği kaçırıldı (2)

Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, (DHA) - AFYONKARAHİSAR Devlet Hastanesi\'nin yeni doğan ünitesine, personel kıyafetiyle giren kadın, Suriyeli ailenin bebeğini kaçırdı.



Afyonkarahisar Devlet Hastanesi\'nin B Blok 1\'inci katındaki Yeni Doğan Ünitesi\'ne temizlik görevlilerinin kullandığı mavi kıyafeti giyip, hastane çalışanı gibi giren bir kadının, Suriyeli olduğu belirtilen bebeklerden birini kaçırdı. Annenin durumu fark etmesi üzerine önce hemşirelere, ardından güvenlik görevlilerine haber verildi.



Hastane yönetimine durumun bildirilmesi üzerine polisten yardım istendi. Hastaneye gelen polis ekipleri, Yeni Doğan Ünitesi\'nde ve hastanenin güvenlik kameralarında inceleme yaptı. Kendisi de Suriye uyruklu olduğu kaydedilen kadın şüphelinin kimliğinin tespit edilip yakalanması ve bebeğin bulunması için operasyon başlatıldı.



Afyonkarahisar Valiliği, cumhuriyet savcılığı ve hastane yönetimi konuyla ilgili henüz resmi açıklama yapmadı. Olayı doğrulayan Afyonkarahisar Devlet Hastanesi Başhekimi Mehmet Duran ise soruşturma başlattıklarını söyledi. Afyonkarahisar İl Sağlık Müdürü Serhat Korkmaz da \"Konuyu Sağlık Bakanlığı\'na bildirdik. Emniyet ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı. Tahkikat devam ediyor\" dedi.



Diğer yandan hastanenin Çocuk Bölümü\'nde bebeklerin yattığı bölümlerin kapıları asma kilitlerle kilitlenerek güvenlik önlemleri artırıldı.







