T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) Afyonkarahisar'da hastaneden Suriyeli ailenin bebeği kaçırıldı (2)-

Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, (DHA) - AFYONKARAHİSAR Devlet Hastanesi'nin yeni doğan ünitesine, personel kıyafetiyle giren kadın, Suriyeli ailenin bebeğini kaçırdı

10 Mayıs 2018 21:43

Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, (DHA) - AFYONKARAHİSAR Devlet Hastanesi\'nin yeni doğan ünitesine, personel kıyafetiyle giren kadın, Suriyeli ailenin bebeğini kaçırdı.

Afyonkarahisar Devlet Hastanesi\'nin B Blok 1\'inci katındaki Yeni Doğan Ünitesi\'ne temizlik görevlilerinin kullandığı mavi kıyafeti giyip, hastane çalışanı gibi giren bir kadının, Suriyeli olduğu belirtilen bebeklerden birini kaçırdı. Annenin durumu fark etmesi üzerine önce hemşirelere, ardından güvenlik görevlilerine haber verildi. 

Hastane yönetimine durumun bildirilmesi üzerine polisten yardım istendi. Hastaneye gelen polis ekipleri, Yeni Doğan Ünitesi\'nde ve hastanenin güvenlik kameralarında inceleme yaptı. Kendisi de Suriye uyruklu olduğu kaydedilen kadın şüphelinin kimliğinin tespit edilip yakalanması ve bebeğin bulunması için operasyon başlatıldı.

Afyonkarahisar Valiliği, cumhuriyet savcılığı ve hastane yönetimi konuyla ilgili henüz resmi açıklama yapmadı. Olayı doğrulayan Afyonkarahisar Devlet Hastanesi Başhekimi Mehmet Duran ise soruşturma başlattıklarını söyledi. Afyonkarahisar İl Sağlık Müdürü Serhat Korkmaz da \"Konuyu Sağlık Bakanlığı\'na bildirdik. Emniyet ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı. Tahkikat devam ediyor\" dedi.

Diğer yandan hastanenin Çocuk Bölümü\'nde bebeklerin yattığı bölümlerin kapıları asma kilitlerle kilitlenerek güvenlik önlemleri artırıldı.



 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Satılmış AKKAŞAFYONKARAHİSAR DHAAFYONKARAHİSAR Devlet HastanesiSuriyeliAfyonkarahisar Devlet HastanesiBlokYeni DoğanAnneninHastaneyeKendisiSuriyeAfyonkarahisar ValiliğiOlayıAfyonkarahisar Devlet Hastanesi Başhekimi Mehmet

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Neptün Soyer: Güçlüyle güçsüz değil, Atatürk'ün dediği gibi güçsüzler birleşmeli...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

ABD’de bir ilk! Türkiyeli emniyet müdürü göreve başladı; Kur'an-ı Kerim'e...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Meteoroloji uyardı: Türkiye beyaza bürünecek ...

Van'daki çığ felaketinde iki günde 38 kişi hayatını kaybetti...

Sabiha Gökçen'de yolcu uçağı inişte parçalandı; 3 kişi öldü, 179...

Sabiha Gökçen'de parçalanan uçağı kurtarma ekipleri ve kontrol kulesi arasındaki...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24