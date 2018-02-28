(Görüntülü Haber) Afyonkarahisar'da 28 Şubat eylemi

Sait KARADUMAN AFYONKARAHİSAR, (DHA) AFYONKARAHİSAR Sivil Toplum Kuruluşları Platformu üyeleri, 28 Şubat süreciyle ilgili basın açıklaması yaptı. Afyonkarahisar Sivil Toplum Kuruluşları Platformu üyeleri 28 Şubat süreciyle ilgili tarihi PTT binası önünde eylem yaptı. Gruba, Ak Parti Milletvekili Hatice Dudu Özkal ve Ak Parti İl Başkanı İbrahim Yurdunuseven de destek verdi. Grup adına Ahmet Balı, basına açıklama yaptı. 21 yıl önce 28 Şubat tarihinde \'irticayla mücadele\' adı altında alınan kararlardan ve uygulamalardan bahseden Balı, 28 Şubat 1997 tarihinde yapılan olağanüstü Mili Güvenlik Kurulu toplantısında adalete, insan haklarına ve özgürlüklerine aykırı olarak \'irticayla mücadele\' adı altında bir takım kararlar alınmış ve uygulanması için de hükümete dayatmalarda bulunulmuştu. Seçilmiş hükümetin başbakanı istifa ettirilmiş, kesintisiz 8 yıl eğitim oyunuyla Kuran kursları ve imam hatiplerin orta kısmı kapatılmıştır. Katsayı uygulaması ile üniversite sınavlarında ayrımcılık yapılmış, başta imam hatipler olmak üzere tüm meslek liselerinin üniversitelere girmeleri imkansız hale getirilmiştir dedi. Balı, Sözde irtica ile mücadele, kişi ve kurumların temel hak ve hürriyetlerinin ihlalinin kılıfı ve darbeciler açısından bir tür dokunulmazlık kazanmak için benimsedikleri bir misyon haline geldi. Başörtülü kadınların eğitim, öğrenim ve çalışma hakları anayasal ve uluslararası sözleşmeler hiçe sayılarak ucube yönetmeliklerle engellendi. \'Kamusal alan\' bahanesiyle sadece resmi kurumlarda çalışan başörtülü kadınların değil, örneğin özel dershanelerde, sürücü kurslarında öğretmenlik yapan kadınların da istihdam edilmemeleri için söz konusu kurumlara baskılar ve baskınlar yapıldı diye konuştu. Grup basın açıklamasının ardından dağıldı.