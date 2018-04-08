(Görüntülü Haber) Afyonkarahisar Şeker Fabrikası'nda özelleştirme eylemi

Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, (DHA)- AFYONKARAHİSAR\'da Türk-İş ve Şeker-İş sendikaları, şeker fabrikalarının özelleştirme kararını protesto etti.



Türk-İş Afyonkarahisar İl Temsilciliği ve Şeker-İş Şube Başkanlığı, Afyon Şeker Fabrikası önünde basın açıklaması yaparak fabrikaların özelleştirme kararına tepki gösterdi. Jandarma ve polisin geniş güvenlik önlemi aldığı eylem boyunca İl Emniyet Müdürlüğü\'ne ait TOMA da fabrika içerisinde hazır bekletildi. Basın açıklamasına katılanlar taşıdıkları dövizlerin yanı sıra \'Şeker vatandır, satılamaz\', \'Şeker Afyon\'un satılamaz\', \'Köylünün, çiftçinin, esnafın, halkın fabrikası satılamaz\' sloganları attı. CHP Afyonkarahisar Milletvekilli Burcu Köksal da üzerinde \'NBŞ\'ye hayır\', \'Şeker vatandır, satılamaz\' ifadelerinin yazılı olduğu bareti başına takarak eyleme katıldı.



Ortaokul öğrencisi Çağla Gül Gülmez\'in okuduğu \'Pancar\' şiirinin ardından Şeker-İş Sendikası Şube Başkanı Murat Karamocu açıklama yaptı. Hedeflerinin Afyonkarahisar\'ın bütünüyle miting yapmak olduğunu belirten Karamocu, bir gün öncesi Afyonkarahisar Valiliği tarafından verilen miting kararının basın açıklaması olarak değiştirildiğini öne sürdü. Karamocu, bu nedenle basın açıklaması yapmak durumunda kaldıklarını söyledi.



Nişasta bazlı şekerlerin sağlığa ne kadar zararlı olduğunu sürekli dile getirdiğini kaydeden Murat Karamocu, \"Fabrikalarımızı özelleştirmeyin. Nişasta bazlı şekerlere bizi mahkum etmeyin. Çocuklarımızı yarınımızın gençlerini kansere, obezite gibi hastalıklara yakalattırmayın. Ayrıca Avrupa\'daki birçok ülkeden daha ucuza şeker tüketiyoruz. Doğrudur hammadde pahalı olduğu için şekerimiz pahalı üretiliyor. Üzerine basarak söylüyorum. Avrupa ülkelerinden daha ucuza şeker yiyoruz. Fabrikalar özelleştiğinde ucuz şeker tüketileceğine kimse inanmasın\" dedi.



Türkiye\'deki şeker fabrikalarının özelleştirilmesiyle, yan sektörleriyle 15 milyon insanın zarar göreceğini aktaran Karamocu, Afyon Şeker Fabrikası\'ndan 200 bine yakın insanın ekmek yediğini vurguladı.



\'KÖYLÜ PANCAR PARASI İLE DÜĞÜNÜNÜ YAPAR\'



Türk-İş İl Temsilcisi Muharrem Uslu, pancarın ne anlama geldiğini iyi bildiğini söyledi. Uslu, şöyle dedi:



\"Pancar köylünün düğününü yaptırır. Köylü vatandaş pancar parasına bütün borcunu öder. Kendini buna göre hazırlar. \'Benim pancardan gelecek param var\' diyerek istikametini ayarlar ve ödünç alışveriş yapar. Dolayısıyla bu kadar köylünün üretimden uzaklaştırdığı bir noktada siz de pancarı köylüden alırsanız, bu köylünün daha fazla fakirleşeceğini herkes görecektir. Bu sadece şekerde çalışana değil, tarımsal kesime vereceği zarar çok daha fazladır.\"



CHP Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal da Türkiye\'de kullanılan nişasta bazlı şekerin yüzde 82\'sinin ABD\'ye ait olduğunu belirtti. Köksal, \"ABD kendi ürettiği sentetik şekeri yemiyor. Bize yedirmek istiyor. Bunun için de önlerindeki ikinci ve son engel olan şeker fabrikalarından kurtulmak istiyorlar\" diye konuştu.



