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(Görüntülü Haber) Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı'nın çatı katında yangın çıktı

Sait KARADUMAN/AFYONKARAHİSAR, (DHA)- AFYONKARAHİSAR İl Jandarma Komutanlığı'nın çatı katında çıkan yangın, ekiplerin erken müdahalesiyle büyümeden söndürüldü

12 Ekim 2017 01:51

Sait KARADUMAN/AFYONKARAHİSAR, (DHA)- AFYONKARAHİSAR İl Jandarma Komutanlığı\'nın çatı katında çıkan yangın, ekiplerin erken müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Maddi hasara yol açan yangının çıkış nedenini belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı\'nın çatı katında saat 19.00 sıralarında henüz sebebi bilinmeyen yangın çıktı. Yangına haber verilmesi üzerine Afyonkarahisar Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri müdahale etti. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle alevler büyümeden söndürüldü. Söndürme çalışmaları sırasında polis ekipleri İl Jandarma Komutanlığı önünde güvenlik önlemi aldı. Maddi hasara yol açan yangının çıkış nedenini belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

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