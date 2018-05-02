(Görüntülü Haber) Afyonkarahisar Film Festivali başlıyor

Satılmış AKKAŞ AFYONKARAHİSAR,(DHA) Afyonkarahisar Valiliği tarafından 4- 6 Mayıs tarihleri arasında 1\'inci Film Festivali düzenlenecek. Vali Mustafa Tutulmaz, festival boyunca 3 uzun metrajlı sinema filminin ücretsiz olarak izlenebileceğini söyledi. Afyonkarahisar\'da bu yıl ilki düzenlenecek Film Festivali\'yle ilgili Afyonkarahisar Valiliği\'nde basın toplantısı düzenlendi. Toplantıda Vali Mustafa Tutulmaz ve Festival Direktörü Süleyman Civliz, festivalle ilgili bilgiler verdi. Festivale 300\'e yakın filmin başvurduğunu söyleyen Vali Tutulmaz, festivalin Afyonkarahisar\'ın tanıtımına fayda sağlayacağını ifade etti. Tutulmaz, şöyle dedi Bu çalışmalarımızın tek gayesi var o da ilimizin tanıtılması, ilimizin marka şehir haline getirilmesidir. Her türlü fuar, sempozyum, çalıştay ve festivaller bu amaca yöneliktir. Cuma, cumartesi ve pazar günlerini kapsayacak şekilde 3 günlük bir Film Festivali düzenliyoruz. 3 günlük süreçte ilimizde kısa film festivali gerçekleştirilecektir. Festival kapsamında yapılan yarışmada 300\'ün üzerinde kısa film başvurusundan 20\'si değerlendirmeye alınmış, diğerleriyle ilgili de önemli gösteriler olacaktır. Ödüllü filmler ve 20 kısa film festival kapsamında izleyiciyle buluşacak. Yücel Çakmaklı\'nın filmleri de ayrı bir gösterimle izleyicilerle buluşacak. İlimiz 3 gün boyunca sinemaya doyacaktır. Halkımızı bu üç gün boyunca tüm etkinliklerde yanımızda görmek istiyoruz. \'ÖDÜLLÜ FİLMLER ÜCRETSİZ İZLENEBİLECEK\' Festival Direktörü Süleyman Civliz de Afyonkarahisar\'ın geleneğine, kültürüne de yakışır bir festival yapabilmek için elimizden gelen bütün gayreti gösterdik. Festivalimize sayılı günler kaldı. Güzel içerikler hazırladık. Halkımızın ilgisini çekecek, burada bir sinema havası estirecek etkinlikler tasarlandı. Ulusal ve uluslararası alanda ödül almış olan 3 uzun metrajlı film Semih Kaplanoğlu\'nun \'Buğday\' filmi, Derviş Zaim\'in \'Rüya\' filmi ve Mustafa Kara\'nın \'Kalandar Soğuğu\' filmleri 4 Mayıs tarihinde farklı seanslarda ücretsiz olarak gösterilecek. Bunların davetiyelerini halkımız film gişelerinden ücretsiz olarak temin edebilecekler dedi. \'AFYON\'DA SİNEMA HAVASI ESECEK\' Festivalde Afyonkarahisarlı yönetmen, yapımcı ve senarist Yücel Çakmaklı\'ya ayrı bir yer ayrıldığına da değinen Civliz, şöyle devam etti Yücel Çakmaklı\'nın \'Birleşen Yollar\' ve \'Bir Adam Yaratmak\' filmleri festivalde gösterilecek. Filmlerden sonra da Yücel Çakmaklı sinemasına dair önemli isimlerle söyleşiler düzenleyeceğiz. Festivalin açılış ve kapanış törenlerine kendi alanında başarılı yönetmenler, oyuncular ve yıldız oyuncular da katılacak. Onur konuğu olarak Perihan Savaş ve Ali Uyandıran\'a birer Onur Ödülü takdim edeceğiz. Üniversitedeki sinema bölümü öğrencilerine yönelik ve üniversite öğrencilerine yönelik atölye çalışmalarımızı tasarladık. Şehrin içerisinde her yere yayılmış, şehri kucaklayan ve Afyon\'da bir film havası, film rüzgârı, sinema havası estirecek güzel bir festival Afyonkarahisarlıları bekliyor. Tüm halkımız festivale davet ediyoruz.