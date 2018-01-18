(Görüntülü Haber) Afrin'in köylerinde bez parçaları indirildi

Ferhat DERVİŞOĞLU- Kasım NARCI/HASSA (Hatay), (DHA)- HATAY\'ın Hassa ilçesinin karşısında bulunan ve terör örgütü PKK\'nın Suriye uzantısı olan YPG\'nin kontrolündeki Afrin ilçesine bağlı Karababa, Meydanko köylerinde herhangi bir hareketlilik gözlenmedi. Sınırın sıfır noktasından çıplak gözle görülen köylerdeki sessizlik sürüyor. Bazı binalarda daha önce asılan terör örgütünü simgeleyen bez parçalarının ise indirilmesi dikkat çekti. Afrin\'i karşıdan gören Hassa ilçesinin sınır hattına da askeri araç sevkiyatı devam ediyor.