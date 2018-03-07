(Görüntülü Haber) Afrin'e yardım TIR'ları için herkes seferber oldu

Muhammet KAÇAR/İYİDERE (Rize), (DHA) - RİZE’nin İyidere ilçesinde, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında teröristlerden temizlenen yerleşim yerlerinde yaşayan Suriyeliler için, yardım kampanyası başlatıldı. Toplanan malzemeler, kaymakam, belediye başkanı, aske ve polis ile öğrencilerin de aralarında bulunduğu kalabalık tarafından elden ele taşınarak yaklaşık 2 saatte TIR\'lara yükledi. TIR\'lar Hatay\'a gitmek için yola çıktı. İyidere Kaymakamlığı ve Belediye Başkanlığı, Afrin\'de teröristlerden temizlenen yerleşim yerlerinde oturan Suriyeliler için yardım kampanyası başlattı. ‘Afrin’e, İyidere’den sıcak bir çay’ sloganı ile başlatılan kampanya, ilçe merkezi ile 7 köy ve 7 mahallede kısa sürede yankı buldu. Kampanya kapsamında giyecek ve kuru gıda yardımları toplandı. Kampanyaya, bazı anaokulu öğrencileri de getirdikleri çay paketleri ile destek verdi. Kaymakamlık binasında biriktirilen yardım malzemeleri, aralarında kaymakam, belediye başkanı, asker, polis, muhtar ve öğrencilerin de bulunduğu grup tarafından elden ele taşınarak 2 TIR’a yüklendi. 2 saatte yüklenen malzemeler, yapılan duanın ardından Hatay’a doğru yola çıktı. İyidere Kaymakamı Orhan Altun, 2 hafta önce köy ve mahalle muhtarları ile toplantıda yardım kampanyası kararı aldıklarını belirtti. Kampanyanın yoğun ilgi gördüğünü belirten Altun, “Hatay valimiz ile görüşerek eksikler konusunda bilgi aldık. Kampanyayı bu doğrultuda yönlendirdik. Kampanyada, 2 TIR dolusu malzeme toplandı. Ana okul öğrencilerimiz bile ellerine birer paket çay ile geldiler. Kısa sürede 20 bin paket çay toplandı. Bu malzemeleri askerlerimizin kurtardığı bölgelerdeki insanlara dağıttıracağız. Halkımız o kadar büyük ilgi gösterdi ki; şu an 3 TIR malzeme daha toplamak üzereyiz. Çanakkale ve Kurtuluş Savaşı ruhunu Afrin’de yaşıyoruz” dedi. İyidere Belediye Başkanı Ahmet Mete de, “Bu koliler içinde çeşitli gıda malzemelerinin yanı sıra elbiseler ve çay yer alıyor. Yarın bu malzemeleri kaymakamımız ile birlikte Hatay Valiliği\'ne teslim edeceğiz. Türk halkı olarak asker ve polisimizin yanındayız” ifadelerini kullandı.