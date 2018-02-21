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(Görüntülü Haber) Afrin'e JÖH sevkiyatı

Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)- DİYARBAKIR'dan 'Zeytin Dalı Harekâtı' kapsamında Afrin bölgesinde düzenlenecek 'meskun mahal' operasyonlarına katılmak üzere, Jandarma Özel Harekât (JÖH) personeli, sınır kentlerine sevk edildi

21 Şubat 2018 18:40

Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)- DİYARBAKIR\'dan \'Zeytin Dalı Harekâtı\' kapsamında Afrin bölgesinde düzenlenecek \'meskun mahal\' operasyonlarına katılmak üzere, Jandarma Özel Harekât (JÖH) personeli, sınır kentlerine sevk edildi. Suriye\'nin Afrin bölgesinin terör örgütlerinden temizlenmesi amacıyla Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından 20 Ocak\'ta başlatılan \'Zeytin Dalı Harekâtı\' kapsamında, sınır bölgesine sevkiyat devam ediyor. Diyarbakır konuşlu 7\'nci Kolordu Komutanlığı\'nda görevli JÖH personeli 11 otobüsle, sabah saatlerinde dualarla Afrin\'e uğurlandı. JÖH timlerini taşıyan otobüsler, Şanlıurfa\'dan da geçti. Sınır bölgesine gönderilen timlerin, harekât kapsamında Afrin bölgesinde \'meskûn mahal\' operasyonlarına katılacakları belirtildi. Polis eskortu eşliğinde sınır bölgesine sevk edilen JÖH konvoyuna, vatandaşlar el sallayarak sevgi gösterisinde bulundu.

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