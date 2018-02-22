(Görüntülü Haber) Afrin'e girecek özel harekatçılar hazır (2)

Kadir ÇELİK- Murat VAROL- Güven USTA/ İSLAHİYE (Gaziantep), (DHA) - ZEYTİN Dalı Harekatı\'yla teröristlerden temizlenen Suriye\'nin Afrin bölgesinde, \'meskun mahal\' operasyonlarını yürütecek jandarma ve polis özel harekat timleri ile güvenlik korucuları için Gaziantep\'in İslahiye ilçesinde kurulan Müşterek Görev Merkezinde son hazırlıklar yapılıyor. DHA ekibi, özel harekât timlerinin hazırlıklarını görüntüledi. \'Zeytin Dalı Harekâtı\'yla teröristlerden arındırılan Suriye\'nin Afrin bölgesinde gerçekleştirilecek \'meskun mahal\' operasyonlarını yürütecek Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve güvenlik korucuları için İçişleri Bakanlığı tarafından Gaziantep\'in İslahiye ilçesinde Müşterek Görev Merkezi oluşturuldu. DHA ekibi, son hazırlıkların yapıldığı merkezi görüntüledi. Türkiye\'nin birçok kentinden şuana kadar 3 bin JÖH, PÖH ve güvenlik korucusunun sevk edildiği merkezde 6 bin güvenlik gücünün görev yapacağı belirtildi. Merkezdeki güvenlik görevlileri, \'meskun mahal\' operasyonları için son hazırlıklarını yaparken, vatandaşlar da sevgi gösterilerinde bulunuyor. İlçe esnafının kurbanlık getirdiği merkeze gelen görevlilerin yakınları da Türk bayraklarıyla destekte bulunuyor. Duygusal anların yaşandığı merkezin önünde yakınlarıyla sarılarak vedalayan güvenlik görevlileri için kurban kesilip, dualar edildi. KRİTİK NOKTALAR; CİNDERES VE RACO Afrin bölgesinde kritik öneme sahip olduğu belirtilen Cinderes ve Raco beldelerinin etrafındaki tepeler, \'Zeytin Dalı Harekatı\'yla kontrol altına alındı. Beldelere bağlı birçok köy de harekat kapsamında teröristlerden temizlendi. Cinderes ve Raco beldelerinin teröristlerden temizlenmesi için yeni hazırlıklar yapıldığı da bildirildi. Güvenlik kaynaklarından alınan bilgilere göre, bölgeye JÖH ve PÖH timleri, Cinderes ve Raco beldelerindeki \'meskun mahal\' operasyonlarına katılarak tuzaklanan patlayıcıları imha edip bölgeyi güvenli hale getirecek. JÖH VE PÖH\'ÜN BAŞARILI OPERASYONLARI JÖH ve PÖH timleri, hendek operasyonları sırasında Diyarbakır\'ın Sur ilçesi, Şırnak\'ın Silopi, Cizre ve İdil ilçeleri, Mardin\'in Derik, Dargeçit ve Nusaybin ilçeleri ile Hakkari\'nin Yüksekova ilçesinde \'meskun mahal\' operasyonlarını başarıyla tamamlamıştı.