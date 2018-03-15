(Görüntülü Haber) Afrin'de siviller, gitmelerine izin vermeyen teröristlere direniyor

KİLİS,(DHA) - AFRİN\'in teröristlerden arındırılması için düzenlenen \'Zeytin Dalı Harekatı\'nda kullanılan İHA\'lar, PKK/PYD\'li teröristlerin Afrin\'den ayrılmak isteyen sivillere yönelik tehdit ve baskılarını kanıtlayan görüntüleri kaydetti.



Genelkurmay Başkanlığı, kuşatma altındaki Afrin ile ilgili İHA\'ların kaydettiği görüntüleri sosyal medyada paylaştı. TSK\'nın resmi sitesinden yayımlanan görüntülerde sivillerin Afrin\'den göçetmelerine ilişkin görüntüler yer aldı. Görüntülerde kenti terk etmek isteyen sivil vatandaşların bulunduğu araçların önleri, silahlı teröristler tarafından kesiliyor. Afrin\'i terk etmeleri engellenen vatandaşların, teröristlerle tartıştıkları ve direndikleri açık şekilde görülüyor. Teröristlerin tüm engellemelerine rağmen sivillerin geri dönmeyerek ilerleyişlerini sürdürdükleri görüntülerde yer aldı.