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(Görüntülü Haber) Afrin'de Mehmetçik'ten komando andı

SURİYE (DHA) Zeytin Dalı Harekatı kapsamında sabah erken saatlerde üç ayrı koldan Afrin merkezine giren TSK ve Özgür Suriye Ordusu güçleri kısa sürede tüm şehrin kontrolünü ele geçirdi

18 Mart 2018 19:00

SURİYE (DHA) Zeytin Dalı Harekatı kapsamında sabah erken saatlerde üç ayrı koldan Afrin merkezine giren TSK ve Özgür Suriye Ordusu güçleri kısa sürede tüm şehrin kontrolünü ele geçirdi. Afrin\'de giren Türk askeri Komando andını okudu.

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SURİYE DHAZeytin Dalı HarekatıAfrinTSKSuriye OrdusuTürkKomando

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