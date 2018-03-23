(Görüntülü Haber) Afrin şehidinin cenazesi Tokat'a getirildi

Fatih YILMAZ/TOKAT(DHA) SURİYE\'nin Afrin kentinde arama çalışması sırasında teröristlerin kaçarken tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Gökhan Güllü?nün cenazesi, memleketi Tokat\'ta getirildi. Hatay\'da düzenlenen askeri törenin ardından askeri uçakla Tokat\'ta getirilen Piyade Sözleşmeli Er Gökhan Güllü\'nün cenazesini havaalanında Tokat Valisi Ömer Toraman ile birlikte il protokolü, şehidin anne-babası Naciye-Şahin Gülü, ağabeyi Hüseyin Güllü ve vatandaşlar karşıladı. Türk bayrağına sarılı tabutu silah arkadaşları tarafından askeri uçaktan alınarak, Turhal Belediyesi\'ne ait cenaze aracına taşındı. Bu sırada anne Naciye Güllü \'Yavrum diyerek göz yaşı döktü. Şehit Piyade Sözleşmeli Er Gökhan Güllü\'nün Turhal Devlet Hastanesi morguna konuldu. Şehit Gökhan Güllü, öğle namazı sonrası Turhal ilçesinde düzenlenecek töreninin ardından toprağa verilecek.