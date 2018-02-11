(Görüntülü Haber) Afrin şehidi cenazesi memleketi Mersin'de

Mithat ÜNAL/ANAMUR (Mersin), (DHA)- TÜRK Silahlı Kuvvetleri’nin Suriye\'nin Afrin kentine yönelik yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı’nda PKK/YPG\'li teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Astsubay Üstçavuş Hasan Kuş´un (33) cenazesi, memleketi Mersin’in Anamur ilçesine getirildi.



Astsubay Üstçavuş Hasan Kuş´un cenazesini helikopterle getirildiği Anamur Stadı\'nda Kaymakam Mehmet Kurtoğlu, Belediye Başkanı Mehmet Türe, şehidin ailesi, yakınları ve vatandaşlar karşıladı. Helikopterden askerler tarafından alınan Türk bayrağına sarılı tabutun taşınması sırasında bir çocuk annesi şehit eşi Alime Kuş, \"Hiç ağlamadım\" diye seslendi. Daha fazla dayanamayan Alime Kuş\'a, fenalaşınca sağlık ekipleri müdahale etti.



Anne Ümmü Kuş, şehit oğlu için ağıt yakarken, baba Mehmet Kuş’u ise yakınları ve görevliler teselli etmeye çalıştı. Askeri kamuflaj ile şehit ağabeyinin cenazesini karşılayan İbrahim Kuş ise gözyaşlarına hakim olamadı. Acılı baba Mehmet Kuş, oğlu İbrahim\'e sarılıp, birlikte gözyaşı döktü.



Şehit Astsubay Üstçavuş Hasan Kuş\'un cenazesi, öğle namazının ardından Anamur Otogar Cami\'nde düzenlenecek törenle Akine Mahallesi Mezarlığı\'nda toprağa verilecek.