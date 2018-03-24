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(Görüntülü Haber) Afrin şehidi babasını, elinde oyuncak bebeğiyle uğurladı

Özkan ARSLAN- Mustafa TURAPOĞLU/ ANKARA,(DHA)- TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), terör unsurlarına karşı Afrin'de yürüttüğü 'Zeytin Dalı Harekatı'nın 4'üncü gününde şehit olan ve naaşı 2 ay sonra teslim alınan Piyade Üsteğmen Oğuz Kağan Usta, Ankara'da k

24 Mart 2018 23:32

Özkan ARSLAN- Mustafa TURAPOĞLU/ ANKARA,(DHA)- TÜRK Silahlı Kuvvetleri\'nin (TSK), terör unsurlarına karşı Afrin\'de yürüttüğü \'Zeytin Dalı Harekatı\'nın 4\'üncü gününde şehit olan ve naaşı 2 ay sonra teslim alınan Piyade Üsteğmen Oğuz Kağan Usta, Ankara\'da kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Afrin\'de 23 Ocak\'ta  şehit düşen, Zeytin Dalı Harekatı\'nın 2\'nci şehidi olan ve cenazesi 2 ay sonra teslim alınan evli ve bir çocuk babası Piyade Üsteğmen Oğuz Kaan Usta için Ahmet Hamdi Akseki Camii\'nde cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına Genelkurmay 

Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, CHP ve MHP Genel Başkan Yardımcıları, kuvvet komutanları, bürokratlar, siyasiler, şehidin ailesi, yakınları ve vatandaşlar katıldı. 

Cenaze namazının ardından şehit Usta\'nın naaşı top arabasına konuldu. Şehidin babası Canpolat Usta, oğlunun Türk bayrağına sarılı tabutunu silah arkadaşlarıyla birlikte top arabasına kadar taşıdı. Şehidin eşi Saide, annesi Sevim ve 3 yaşındaki kızı Miray Nil Usta,  elindeki bebekle bir yakınlarının kucağında cenaze törenine katıldı. 

Aile taziyeleri kabul ettikten sonra şehit Oğuz Kaan Usta\'nın cenazesi Cebeci Askeri Şehitliği\'nde toprağa verildi.

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