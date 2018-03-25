(Görüntülü Haber) Afrin şehidi 49 asker için fidan diktiler

Coşkun MENEK/ERZİNCAN, (DHA)- ERZİNCAN\'da Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarında kalan öğrenciler, Zeytin Dalı Harekatı\'nda şehit olan 49 asker anısına, 49 çam fidanı dikti. Yüksek Öğrenim Kredi Yurtlar Kurumu, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Orman Su İşleri Genel Müdürlüğü\'nün ortaklaşa düzenlediği KYK hatıra ormanları etkinlikleri çerçevesinde, \'Her KYK\'lı Bir Fidandır\' sloganı ile Afrin Şehitleri anısına çam fidanı dikildi. Erzincan-Sivas karayolu üzerinde bulunan KYK hatıra orman alanında yaklaşık 200 öğrencinin katıldığı etkinlikte, Suriye\'nin Afrin ilçesinde devam eden Zeytin Dalı Harekatı\'nda şehit olan 49 askerin isimlerinin bulunduğu çam fidanları da toprakla buluşturuldu. Afrin şehitlerinin isimleri sırayla okundu, öğrenciler, \"Burada\" diye bağırdı. Etkinlikte, 2 bin çam fidanı daha dikildi. Ağaç, orman sevgisi ve yeşilin yaşatılması konusunda gençlerde farkındalık oluşturmanın amaçlandığı etkinlikte KYK yurtlarında kalan öğrenci sayısı kadar ağacın toprakla buluşturulması hedefleniyor. 3 YILDA 12 BİN FİDAN DİKTİLER KYK Erzincan İl Müdürü Fevzi Sarıçiçek, yapılan etkinlik hakkında bilgi verdi. Sarıçiçek, \"Üç yıldır ortaklaşa KYK hatıra ormanları etkinlikleri düzenliyoruz. Her KYK\'lı bir fidandır sloganı ile Türkiye\'deki bu yurtlarda kalan tüm öğrencilerin birer fidanı olsun istiyoruz. Bu yıl tüm şehitlerimiz ve tüm KYK öğrencilerimiz adına fidan dikiyoruz. Daha önce 10 bin fidan dikmiştik, bugün iki bin fidanı toprakla buluşturup, 12 bin adet fidan sayısına ulaştık\" dedi.