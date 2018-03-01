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(Görüntülü Haber) Afrin protestosunda 4 kişi tutuklandı

Çağatay KENARLI- İSTANBUL,(DHA) KADIKÖY'DE pankart açarak TSK'nın terör örgütlerine yönelik Afrin'de düzenlediği operasyonu protesto ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan 5 kişiden 4'ü tutuklandı

01 Mart 2018 17:22

Çağatay KENARLI- İSTANBUL,(DHA) KADIKÖY\'DE pankart açarak TSK\'nın terör örgütlerine yönelik Afrin\'de düzenlediği operasyonu protesto ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan 5 kişiden 4\'ü tutuklandı. 1 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Polisin şüphelilere yönelik düzenlediği operasyon anı, polis kamerası tarafından görüntülendi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri 31 Ocak\'ta Kadıköy Marmara Caddesi\'nde TSK\'nın PKK/KCK-PYD ve YPG\'ye yönelik Suriye\'nin Afrin bölgesinde başlattığı operasyonu protesto eden ve yolu trafiğe kapatarak \'Afrin işgaline son\' yazılı pankart açan 8 kişiden 5\'ini gözaltına almıştı. 23 Şubat\'ta gözaltına alınan ve terör örgütü MLKP kayıtları bulunan 5 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Vatan Caddesi\'nde bulunan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü\'nde işlemleri tamamlanan şüphelilerden D.O.G., Ö.B.,M.T., A.A. çıkartıldıkları mahkeme tarafından tutuklanırken, B.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. OPERASYON POLİS KAMERASINDA Şüphelilerin eylem yapması ve pankart açması polis kameraları tarafından görüntülendi. TEM Özel Tim ekiplerinin şüphelilerin adreslerine yaptığı operasyonlar ve aramalar polis kameralarına yansıdı.

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