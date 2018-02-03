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(Görüntülü Haber) Afrin için önce dilekçe sonra kan verdiler

Bedir ALTUNOK KARS, (DHA) KARS'ta 'Afrin'e Destek Platformu' üyeleri önce Zeytin Dalı Harekatı'na destek amaçlı gönüllü askerlik başvurusunda bulundu, daha sonra kan verdi

03 Şubat 2018 13:02

Bedir ALTUNOK KARS, (DHA) KARS\'ta \'Afrin\'e Destek Platformu\' üyeleri önce Zeytin Dalı Harekatı\'na destek amaçlı gönüllü askerlik başvurusunda bulundu, daha sonra kan verdi.Kars\'ta geçtiğimiz günlerde bir araya gelen bazı siyasi parti ile sivil toplum kuruluşları temsilcilerince \'Afrin\'e Destek Platformu\' kuruldu. Haydar Aliyev Caddesi\'ndeki askerlik şubesi önünde bir araya gelen grup üyeleri, ellerindeki Türk bayraklarıyla saygı duruşunda bulundu ve İstiklal Marşı okudu. Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye\'nin Afrin kentinde yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı\'na katılan Mehmetçikler için dua eden platform üyeleri daha sonra dilekçelerini askerlik şubesine teslim etti. Platform üyeleri adına konuşan Türkiye Kamu Çalışanları Dayanışma ve Kalkınma Vakfı (TÜRKAV) İl Başkanı Murat Şanlı, herzaman Mehmetçiğin yanında olduklarını vurguldı. Şanlı, Nemrut tarafından Hazreti İbrahim için yakılan o büyük ateşi söndürmeye giden karınca misali safımızı belli etmeye geldik. Bizim safımızda, tarafımızda bellidir. Bizler Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Türk milletinin birlik bütünlüğünden yana tarafız. Bu milletin bir ferdi olarak güney komşumuz Suriye\'nin kuzeyinde oluşturulmak istenen terör koridorunun farkında ve bunu önlemek için harekât düzenleyen ordumuzun yanındayız. Hali hazırda devam eden operasyonları sulandırmak, ordumuzu ve hükümetimizi uluslararası platformlarda zor durumda bırakmak için gayret gösteren legal veya illegal örgütlerin ve yapmak istedikleri faaliyetlerin farkındayız. Milletimiz müsterih olsun bu tür oluşumlar amaçlarına asla ulaşamayacaktır diye konuştu. Grup üyeleri daha sonra Zeytin Dalı Harekatı\'na destek amacıyla Kızılay Kan Merkezi\'nde kan verdi.

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