T24 LogoT24 Logo
Spor

(Görüntülü Haber) Afjet Afyonspor'a stat dışından taraftar desteği

Sait KARADUMANAFYONKARAHİSAR, (DHA) TFF 2'nci Lig 2'nci Grup 17'nci hafta karşılaşmasında sahasında Hatayspor'u konuk edecen Afjet Afyonspor'da taraftarlar takımlarını yalnız bırakmadı Afjet Afyonspor'un Bucaspor karşılaşmasında çıkan olaylar sonrasında s

17 Aralık 2017 19:12

Sait KARADUMANAFYONKARAHİSAR, (DHA) TFF 2\'nci Lig 2\'nci Grup 17\'nci hafta karşılaşmasında sahasında Hatayspor\'u konuk edecen Afjet Afyonspor\'da taraftarlar takımlarını yalnız bırakmadı Afjet Afyonspor\'un Bucaspor karşılaşmasında çıkan olaylar sonrasında seyircisiz oynama cezası alması nedeniyle karşılaşma seyircisiz oynandı. Afjet Afyonsporlu taraftarlar stat dışından takımlarına destek vermek için bir araya geldi. Giriş kapısının önüne kurulan dev ekranların çevresinde toplanan Afyonspor taraftarları yaptıkları tezahüratlarla takımlarına dışarıdan destek verdi. FOTOĞRAFLI GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ -Stat dışındaki toplanan taraftarlardan detaylar - Afjet Afyonspor-Hatayspor karşılaşmasından detaylar

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Sait KARADUMANAFYONKARAHİSAR DHA TFFLigGrupHataysporAfjet AfyonsporAfyonspor BucasporAfjet AfyonsporluGirişAfyonsporFOTOĞRAFLI GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ StatAfjet AfyonsporHatayspor

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

Erkekler en çok bu pozisyonlarda penisini kırıyor!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24