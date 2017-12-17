(Görüntülü Haber) Afjet Afyonspor'a stat dışından taraftar desteği

Sait KARADUMANAFYONKARAHİSAR, (DHA) TFF 2\'nci Lig 2\'nci Grup 17\'nci hafta karşılaşmasında sahasında Hatayspor\'u konuk edecen Afjet Afyonspor\'da taraftarlar takımlarını yalnız bırakmadı Afjet Afyonspor\'un Bucaspor karşılaşmasında çıkan olaylar sonrasında seyircisiz oynama cezası alması nedeniyle karşılaşma seyircisiz oynandı. Afjet Afyonsporlu taraftarlar stat dışından takımlarına destek vermek için bir araya geldi. Giriş kapısının önüne kurulan dev ekranların çevresinde toplanan Afyonspor taraftarları yaptıkları tezahüratlarla takımlarına dışarıdan destek verdi. FOTOĞRAFLI GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ -Stat dışındaki toplanan taraftarlardan detaylar - Afjet Afyonspor-Hatayspor karşılaşmasından detaylar