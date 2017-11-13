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(Görüntülü Haber) AFAD ekipleri Habur Sınır Kapısı’nda

Mehmet Selim YALÇIN/SİLOPİ(Şırnak), (DHA)- IRAK'ın Süleymaniye kentinde meydana gelen Richter ölçeğine göre 7

13 Kasım 2017 12:37

Mehmet Selim YALÇIN/SİLOPİ(Şırnak), (DHA)- IRAK\'ın Süleymaniye kentinde meydana gelen Richter ölçeğine göre 7.3 büyüklüğündeki deprem sonrası AFAD’ın arama kurtarma ekipleri Şırnak’ın Silopi İlçesi\'ndeki Habur Sınır Kapısı\'nda teyakkuz halde bekletiliyor. Süleymaniye kentinde dün akşam meydana gelen büyük depremin ardından AFAD ekipleri, Silopi İlçesi yakınlarındaki Habur Sınır Kapısı’na hareket etti. Diyarbakır’dan yola çıkan AFAD ekiplerini taşıyan araçlar, gece yarısı Habur Gümrük Kapısı\'na ulaştı. Gümrük sahası içerisinde bekletilen ekipler ihtiyaç olması halinde Kuzey Irak’taki Süleymaniye kentine geçecek.

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