(Görüntülü Haber) AFAD binası içinde otobüs yangını-1

Zeki GÜNAL-İSTANBUL,(DHA) EYÜP Hasdal\'da bulunan İstanbul İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) bahçesindeki bir otobüste yangın çıktı. Bina bahçesinden dumanlar yükseliyor. Çıkan yangın bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi