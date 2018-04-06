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(Görüntülü Haber) AFAD binası içinde otobüs yangını-1

Zeki GÜNAL-İSTANBUL,(DHA) EYÜP Hasdal'da bulunan İstanbul İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) bahçesindeki bir otobüste yangın çıktı

06 Nisan 2018 20:55

Zeki GÜNAL-İSTANBUL,(DHA) EYÜP Hasdal\'da bulunan İstanbul İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) bahçesindeki bir otobüste yangın çıktı. Bina bahçesinden dumanlar yükseliyor. Çıkan yangın bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi

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Zeki GÜNALİSTANBULDHA EYÜP HasdalAfetAcil Durum Müdürlüğü AFADBina

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