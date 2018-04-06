(Görüntülü Haber) AFAD binası içinde otobüs yangını-1
Zeki GÜNAL-İSTANBUL,(DHA)
EYÜP Hasdal'da bulunan İstanbul İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) bahçesindeki bir otobüste yangın çıktı
06 Nisan 2018 20:55
Zeki GÜNAL-İSTANBUL,(DHA)
EYÜP Hasdal\'da bulunan İstanbul İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) bahçesindeki bir otobüste yangın çıktı. Bina bahçesinden dumanlar yükseliyor. Çıkan yangın bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi
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