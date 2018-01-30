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(Görüntülü Haber) Adres soran kişileri gasp ettiler

ADANA,(DHA) ADANA'da Murat S

30 Ocak 2018 14:13

ADANA,(DHA) ADANA\'da Murat S. ve Abdulselam B., kendilerine sokakta adres soran 2 kişinin bin 500 lirasını gasp ettikleri gerekçesiyle tutuklandı. Osmaniye\'den gezmek için otomobille Adana\'ya gelen İbrahim Kazar ve arkadaşı Mehmet Şahin, merkez Seyhan İlçesi\'nde terör örgütü PKK lehine korsan gösterilerin yoğun olarak gerçekleştirildiği Hürriyet Mahallesi\'nde yollarını kaybetti. Yol kenarlarında oturanlara adres soran ikili, \'polis\' oldukları şüphesiyle otomobilden indirildi. 2 kişi, polis olmadıklarını anlatan İbrahim Kazar ve Mehmet Şahin\'in üzerindeki bin 500 lirayı alıp kayıplara karıştı. İhbar üzerine harekete geçen Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü\'ne bağlı Gasp Büro Amirliği ekipleri, eşgalini aldığı gaspçıların Murat S. ile Abdulselam B. olduğunu tespit etti. Murat S. saklandığı adreste yakalanırken, Abdulselam B.\'nin ise başka bir suçtan cezaevinde olduğu belirlendi. Amasya\'da hükümlü bulunduğu cezaevinden Mersin\'in Tarsus ilçesindeki cezaevine nakli için kendisine 2 gün izin verilen Abdulselam B.\'nin izinli olduğu gün gasp yaptığı öğrenildi. Emniyetteki sorgusunda hakkındaki suçlamaları kabul ettiği öğrenilen Murat S, sevk edildiği Adana Adliyesi\'nde nöbetçi mahkemece tutuklandı. Cezaevindeki Abdulselam B. hakkında da aynı suçtan tutuklama kararı verildiği öğrenildi.

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