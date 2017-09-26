(Görüntülü Haber) Adliye tuvaletinden kaçmaya çalışan şüphelinin bacakları kırıldı

Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), (DHA) - BURSA’nın İnegöl İlçesinde polisin dur ihtarı üzerine kaçmaya çalışan hırsızlık zanlısı 27 yaşındaki Önder Ç., yaşanan kovalamaca sonucu yakalandı. Çeşitli suçlardan kaydı bulunan ve üzerinde ruhsatsız tabanca ile yakalanan Önder Ç., götürüldüğü adliyenin ikinci kat tuvalet penceresinden kaçmak için atladığı sırada iki bacağının kırılması sonucu hastaneye götürüldü.



İnegöl İlçesinde uyuşturucu ticareti yapmak ve hırsızlık suçlarından kaydı bulunan Önder Ç., polisin dur ihtarı üzerine kaçmaya başladı. Yaşanan kovalamaca sonucu Önder Ç., Sinanbey Mahallesi Leylak Sokakta yakalandı. Yapılan aramada üzerinden ruhsatsız silah bulunan hırsızlık şüphelisi, emniyet ekiplerince adliyeye sevk edildi. Sulh Ceza Mahkemesi\'nin bulunduğu ikinci kata çıkarılan Önder Ç., tuvalet ihtiyacını gidermek için izin istedi. Polisin tuvalet kapısında beklediği sırada lavabonun üzerindeki pencereye çıkan şüpheli, yaklaşık 4 metre yükseklikten atlayarak kaçmak istedi. Beton zemine çakılan Önder Ç., acı içinde kıvranmaya başladı. Feryatlar üzerine gelen polislerin ihbarı üzerine sağlık ekibi geldi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde her iki bacağının kırıldığı belirlenen Önder Ç., ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı.



Tedavi altına alınan Önder Ç.\'nin daha önce de uyuşturucu ticareti yapmak suçundan sabıkasının olduğu ve mahkeme sürecinin devam ettiği öğrenildi.