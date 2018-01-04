T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) Adliye önünde 40. hafta "Adalet Nöbeti"...

Ümit TÜRK/ İSTANBUL,(DHA) Cumhuriyet Gazetesi'nin yazar, yönetici ve avukatlarına yönelik açılan davada tutuklu bulunan avukat Akın Atalay'ın serbest bırakılması için başlatılan "Adalet nöbeti" 40'ıncı haftasında da devam etti

04 Ocak 2018 16:38

Ümit TÜRK/ İSTANBUL,(DHA) Cumhuriyet Gazetesi\'nin yazar, yönetici ve avukatlarına yönelik açılan davada tutuklu bulunan avukat Akın Atalay\'ın serbest bırakılması için başlatılan \"Adalet nöbeti\" 40\'ıncı haftasında da devam etti. Basın açıklamsına CHP Milletvekilleri Sezgin Tanrıkulu ile Mahmut Tanal da destek verdi. İstanbul Adalet Sarayı\'nın C Kapısı önünde yapılan basın açıklamasını İstanbul CHP İl Disiplin Kurulu Başkanı Avukat Deniz Güneş okudu. Açıklamada, \"Hep savunduğumuz gibi alt yapısı olmayan ve meşru hukuk düzeni tarafından kabul edilemeyecek KHK ile toplumsal sorunların çözülemeyeceği aşikardır. Bu tür düzenlemeler iktidarı bile kendi içinde çelişkilere düşürdüğü son çıkan KHK\'lar ile gözlenmektedir\" denildi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu\'nun uyuşturucu satıcılarına yönelik açıklamasının da eleştirildiği açıklamada, \"Bakanın polise yargısız infaz talimatı vermesiyle Türkiye\'de yargı ve adalet sisteminin açıkça çöktüğünü kabul etmiştir\" ifadesine yer verildi. Açıklamanın devamında, \"Siyasi bir davada, Ahmet Şık\'ın savunması siyasi bulunarak savunma hakkı gasp edilmiştir. Şık\'ın savunmasının yaptırılmaması bu hukuksuz yargılamanın uzatılmaya çalışılmasının son çabalarıdır. Mahkemelerde dinlenmese de biz buradan derdimizi anlatmaya devam edeceğiz. Nasıl ki, 267 gün boyunca Bylock kulanıcısı olmadığını defalarca beyan etmesine ve bilirkişi raporlarıyla kanıtlamasına rağmen içeride tutulan Emre İper özgürlüğüne kavuşmuş. İçerideki arkadaşlarımız da yanımıza gelecek ve bu haksız ve hukuksuz geçen sürenin de hesabı sorulacaktır\" ifadeleri kulanıldı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

TÜRKCumhuriyet GazetesiAkın AtalayBasınCHP Milletvekilleri Sezgin TanrıkuluMahmut TanalAdalet SarayıKapısıCHPDisiplin Kurulu Başkanı Avukat Deniz GüneşAçıklamadaKHKBuBakanı Süleyman SoyluTürkiyeAçıklamanın

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Çin'de yaşayan Akademisyen Nurettin Akçay: Herkes tedirgin, sokaklar bomboş, hayat...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

İsrail gazetesinden Hakan Fidan makalesi: "Süleymani yerin üç arşın altında...

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24