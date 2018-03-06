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(Görüntülü Haber) Adliye bahçesinde sansar görüntülendi

Ferit DEMİR/TUNCELİ, (DHA)- TÜRKİYE'de soyları tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan sansarlardan biri, bugün sabah saatlerinde Tunceli Adliye Sarayı'nın arka bahçesinde görüntülendi

06 Mart 2018 17:42

Ferit DEMİR/TUNCELİ, (DHA)- TÜRKİYE\'de soyları tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan sansarlardan biri, bugün sabah saatlerinde Tunceli Adliye Sarayı\'nın arka bahçesinde görüntülendi.

Atatürk Mahallesi\'ndeki Adliye Sarayı\'nda görev yapan bir personel, pencereden dışarı baktığında, arka bahçede bir sansar gördü. Personel, şaşkın gözlerle çevreyi izleyen sansarı cep telefonunun kamerasıyla görüntülendi. 

Türkiye\'de soyları tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan, genellikle gece avlanan ve bu nedenle nadir görülen sansarın, adliye bahçesine, ağaçlara konan kargaları avlamak için girdiği tahmin ediliyor.
 

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