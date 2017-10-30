(Görüntülü Haber) Adıyaman'da yağış nedeniyle ahır çöktü

Mahir ALAN/ADIYAMAN (DHA)- ADIYAMAN\'da, Palanlı Köyü Muhtarı Ömer Çil\'e ait ahır, sağanak yağmur nedeniyle çöktü.



Merkeze 10 kilometre uzaklıktaki Palanlı Köyü Muhtarı Ömer Çil\'e ait ahır, sağanak yağmur nedeniyle çöktü. Ahırın çökmesiyle şans eseri yaralanan olmazken, molozlar köy yolunu ulaşıma kapatınca öğrenci servisleri de yolda mahsur kaldı. İl Özel İdaresi ve AFAD ekiplerinin, molozları kaldırmasıyla yol yeniden ulaşıma açıldı. Köy Muhtarı Ömer Çil, gece evde otururken bir ses geldiğini ve dışarı çıktığında ahırın çöktüğünü anlatarak, \"Çocuklar içeri girip hayvanları dışarı çıkardı, komşuya götürdük. Altında hayvan kalmışsa bilemiyorum, hayvanları saymadık\" dedi.



