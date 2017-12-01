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(Görüntülü Haber) Adıyaman'da trafik kazası: 2 ölü, 4 yaralı

Mustafa ÖNDOĞAN/BESNİ (Adıyaman), (DHA)- ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde, kamyonet ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

01 Aralık 2017 23:22

Mustafa ÖNDOĞAN/BESNİ (Adıyaman), (DHA)- ADIYAMAN\'ın Besni ilçesinde, kamyonet ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Kaza, öğleden sonra ilçeye bağlı Şambayat beldesinde meydana geldi. Salih Çoban yönetimindeki 02 DY 320 plakalı kamyonet ile karşı yönden gelen Yusuf Felek yönetimindeki 02 KE 102 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazada, kamyonette bulunan İbrahim Çoban ve Hüseyin Çoban olay yerinde yaşamlarını yitirirken, araç sürücüleri ile Mehmet Felek ve Suriye uyruklu Mustafa Hamo yaralandı. Yaralılar, ihbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından ambulanslarla Besni ve Adıyaman\'daki hastanelere götürüldü. Kazada ölen 2 kişinin cesetlerdi ise yapılan incelemenin ardından otopsi için morga götürüldü, soruşturma başlatıldı.

 

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