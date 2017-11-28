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(Görüntülü Haber) Adıyaman'da, trafik kazaları Mobese kameralarında

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)- ADIYAMAN'da, 2017 yılı içerisinde meydana gelen trafik kazaları mobese kameralarına yansıdı

28 Kasım 2017 18:46

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)- ADIYAMAN\'da, 2017 yılı içerisinde meydana gelen trafik kazaları mobese kameralarına yansıdı. İl Emniyet Müdürlüğü tarafından olaylara engel olmak ve erken müdahale etmek amacıyla kurulan mobese kameralarına trafik kazaları da yansıdı. Kentte bu yılın ilk 11 aylık döneminde meydana gelen kazalarda 17 kişi öldü, 743 kişi yaralandı. 500 de maddi hasarlı kaza meydana geldi. Kentin değişik bölgelerindeki kameralara yansıyan kazaların genellikle dikkatsizlik, hız ve kural ihlali nedeniyle ya da kavşaklarda dönüşler sırasında meydana geldiği görüldü. Yetkililer, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

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