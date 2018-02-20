(Görüntülü Haber) Adıyaman'da terör propagandasına 3 tutuklama

Mahir ALAN/ ADIYAMAN, (DHA)- ADIYAMAN\'da, sosyal medya üzerinde terör propagandası yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden 3\'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.



Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında polis, geçen Perşembe günü sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarda terör örgütü propagandası yaptığı belirlenen 5 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 3\'ü tutuklanırken, 2\'si ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.



