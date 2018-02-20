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(Görüntülü Haber) Adıyaman'da terör propagandasına 3 tutuklama

Mahir ALAN/ ADIYAMAN, (DHA)- ADIYAMAN'da, sosyal medya üzerinde terör propagandası yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı

20 Şubat 2018 18:04

Mahir ALAN/ ADIYAMAN, (DHA)- ADIYAMAN\'da, sosyal medya üzerinde terör propagandası yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden 3\'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında polis, geçen Perşembe günü sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarda terör örgütü propagandası yaptığı belirlenen 5 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 3\'ü tutuklanırken, 2\'si ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

 

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