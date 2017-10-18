(Görüntülü Haber) Adıyaman'da park halindeki otomobil yandı

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA) - ADIYAMAN\'da, park halindeyken bilinmeyen nedenle alev alan otomobil, kullanılmaz hale geldi. Olay, merkeze bağlı Vartana Köyü\'nde meydana geldi. Abdulkadir Özlem\'e ait park halindeki 02 AJ 663 plakalı otomobil, bilinmeyen nedenle alev aldı. Otomobilden alevler yükseldiğini görenler, durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri tarafından 1 saatlik müdahalenin ardından yangın kontrol altına alındı. Elektrik aksamından çıktığı tahmin edinilen yangında otomobil tamamen yandı.