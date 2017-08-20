T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) Adıyaman'da otomobil devrildi: 2 yaralı

Mahir ALAN-ADIYAMAN-DHA) ADIYAMAN'da kontrolden çıkıp devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

20 Ağustos 2017 19:39

Mahir ALAN-ADIYAMAN-DHA) ADIYAMAN\'da kontrolden çıkıp devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı. Kaza, öğle saatlerinde Adıyaman- Samsat karayolunun 25\'inci kilometresinde meydana geldi. Erkan Ayhan yönetimindeki 02 SA 010 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp devrildi. Kazada otomobil sürücüsü Ayhan ile otomobilde bulunan Sedat Yelboğa yaralandı. Yaralılar, ihbarla gelen sağlık görevlileri tarafından ambulanslarla Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Mahir ALANADIYAMANDHA ADIYAMANKazaAdıyaman SamsatErkan AyhanSAKazadaAyhanSedat YelboğaYaralılarAdıyamanEğitimAraştırma HastanesiAcil

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Sokağa sorduk; en son ne zaman sarıldınız, kime sarılmak isterdiniz,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24