(Görüntülü Haber) Adıyaman'da otomobil devrildi: 2 yaralı

Mahir ALAN-ADIYAMAN-DHA) ADIYAMAN\'da kontrolden çıkıp devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı. Kaza, öğle saatlerinde Adıyaman- Samsat karayolunun 25\'inci kilometresinde meydana geldi. Erkan Ayhan yönetimindeki 02 SA 010 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp devrildi. Kazada otomobil sürücüsü Ayhan ile otomobilde bulunan Sedat Yelboğa yaralandı. Yaralılar, ihbarla gelen sağlık görevlileri tarafından ambulanslarla Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.