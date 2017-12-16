(Görüntülü Haber) Adıyaman'da minibüs devrildi: 1 ölü, 2 yaralı

Mahir ALAN/ADIYAMAN (DHA)- ADIYAMAN\'da, kontrolden çıkıp devrilen minibüsün sürücüsü 18 yaşındaki Umut Toprak hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Kaza, öğle saatlerinde Kayalık Mahallesi\'nde meydana geldi. Umut Toprak yönetimindeki 02 HY 780 plakalı minibüs, Hısnı Mahsur Caddesi\'nde kontrolden çıkıp devrildi. Kazada minibüste sıkışan sürücü Umut Toprak, olay yerinde yaşamını yitirirken araçta bulunan Mert Ali Toprak ve Batuhan Toprak ise yaralandı. Umut Toprak\'ın cesedi otopsi için morga götürülürken, yaralılar ise sağlık görevlileri tarafından ambulanslarla Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne taşındı. Acil serviste tedaviye alınan yaralıların sağlık durumu iyi olduğu belirtildi. Kazayı duyup olay yerine gelen Umut Toprak\'ın yakınları sinir krizi geçirdi.