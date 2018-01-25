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(Görüntülü Haber) Adıyaman'da hırsızlık şüphelisi 3 kadın yakalandı

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)- ADIYAMAN'da, iki ayrı evden hırsızlık yaparken 650 ve 5 bin lira değerindeki ziynet eşyasıyla yakalanan 3 kadın adliyeye sevk edildi

25 Ocak 2018 19:20

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)- ADIYAMAN\'da, iki ayrı evden hırsızlık yaparken 650 ve 5 bin lira değerindeki ziynet eşyasıyla yakalanan 3 kadın adliyeye sevk edildi.

Bahçelievler Mahallesi\'nde iki ayrı eve hırsızlık için girildiği ihbarı üzerine Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri operasyon düzenledi. Polis tarafından düzenlenen operasyonda 2 ayrı eve giren Neriman G., Ayten K. ve Habibe K.\'yı gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin üzerinde yapılan aramada 650 TL ve 5 bin lira değerinde ziynet eşyası bulundu. Para ve altınlara el konulurken şüpheliler, Emniyet Müdürlüğü\'ndeki işlemlerinin ardırdan adliyeye sevk edildi.

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