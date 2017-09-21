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(Görüntülü Haber) Adıyaman'da FETÖ operasyonu: 4 gözaltı

Mahir ALAN/ADIYAMAN (DHA) - ADIYAMAN'da, Fethullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 4 kişi gözaltına alındı

21 Eylül 2017 19:41

Mahir ALAN/ADIYAMAN (DHA) - ADIYAMAN\'da, Fethullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması\'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 4 kişi gözaltına alındı. Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından darbe girişiminin ardından başlatılan FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün gizli haberleşme programı \'ByLock\' kullandığı tespit edilen kişilere yönelik düzenlenen operasyonda 4 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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