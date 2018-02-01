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(Görüntülü Haber) Adıyaman'da çiftlikte yangın

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)- ADIYAMAN’da bir hayvan yetiştirilen çiftlikte çıkan yangın, itfaiyenin uzun uğraşı sonucu söndürüldü

01 Şubat 2018 17:33

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)- ADIYAMAN’da bir hayvan yetiştirilen çiftlikte çıkan yangın, itfaiyenin uzun uğraşı sonucu söndürüldü. Yangında, büyük çapta maddi zarar meydana geldi. Merkeze bağlı Hasankendi Köyü yakınlarındaki Abdullah Tutal’a ait çiftlikte, sabaha karşı yangın çıktı. Saman ve yem deposunda başlayan yangın, kısa sürede yayılırken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Hayvanlar tahliye edilirken, ekiplerin saatler süren müdahalesinin ardından yangın güçlükle kontrol altına alınarak söndürüldü. Büyük çapta maddi zararın meydana geldiği yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

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