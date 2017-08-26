(Görüntülü Haber) Adıyaman'da bayram tedbirleri arttırıldı

Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-DHA)ADIYAMAN\'da İl Emniyet Müdürlüğü, Kurban Bayramı öncesi trafik ve güvenlik denetimlerini arttırdı. İçişleri Bakanlığı\'nın bu bayram bir motto \'Frene değil, kurala güven\' sloganıyla polis ekipleri oluşturdukları kontrol noktalarında sürücüleri uyararak emniyet kemeri ve kurallara uymaları konusunda uyardı. Adıyaman- Kahta Karayolu\'nun 5\'inci kilometresinde konulan ve dikkat çekmesi amacıyla konulan maket polis araçları önünde uygulama yapıldı. Adıyaman İl Emniyet Müdürü Metin Alper, kurban tatilinin de vatandaşların rahat bir şekilde ve dikkatli yolculuk yapmaları için gerekli tedbirleri aldıklarını belirtti. Bayram öncesi 350 polisle önlemleri iki katına çıkarttıklarını anlatan Alper, şunları söyledi: \"İçişleri Bakanlığının \'Frene değil, kurala güven\' sloganını Adıyaman?da sürücülere aşılamaya çalışıyoruz. Bu bayram ölümlü, yaralanmalı kazaların olmaması için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Biz bu bayram yaralanmalı ve ölümlü kazaların hiç olmamasını diliyoruz. Olanlarında en az olayla kapatmayı düşünüyoruz. Geçen Ramazan Bayramında ilimizde maalesef 30 trafik kazası meydana gelmiştir ve 83 gibi çok büyük bir rakamda yaralı sayısı vardı. Bu bizi Türkiye geneli 10 il arasına koymuştu. Geçtiğimiz kurban bayramında 10- 18 Eylül tarihleri arasında kurban bayramı tatilinde de il merkezi ve ilçelerde 35 kaza meydana geldi. Toplam 45 vatandaşımız yaralanmış bir vatandaşımız hayatını kaybetmişti. Biz bu bayram da inşallah alacağımız önlemlerle bu sayıları aşağı çekeceğimizi umut ediyoruz. Yol kullanıcılarımızdan da kurallara uymalarını rica ediyoruz. Değerli yol kullanıcılarımızdan aşırı hız yapmamalarını trafik işaret ve işaretçilerine uymalarını rica ediyorum.\" Sürücüler ise, uygulamadan memnun olduklarını ve bayramda tüm sürülerin kurallara uymasını istedi.