(Görüntülü Haber) Adıyaman'da 600 öğrenciye kıyafet yardımı

Mahir ALAN-ADIYAMAN,(DHA) ADIYAMAN Ticaret ve Sanayi Odası tarafından 600 öğrenciye kıyafet yardımı yapıldı. 23 Nisan İlköğretim Okulunda maddi durumları iyi olmayan öğrenciler; Adıyaman Ticaret Sanayi Odası Başkanı Mustafa Uslu ve Milli Eğitim Müdürü Mete Kızılkaya, tarafından giydirildi. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği katkısı ve Adıyaman Ticaret Sanayi Odası desteğiyle 600 öğrenci giydirildi. Adıyaman Ticaret ve Sanayi Başkanı Mustafa Uslu, TOBB\'un yardımı geleneksel hale getirdiğini ve ihtiyaç sahibi öğrencileri giydirdiğini belirterek, \"Her yıl okulların açılışında kıyı mahallelerde durumu iyi olmayan semtlerde TOBB\'unda desteğiyle bizimde katkımızla her sene bu çocukları giydiriyoruz. Kendi imkanlarımız ölçüsünde tabi bu sene yine tabi dediğim gibi geneleksel hale getirdiğimiz çocuklarımızın giysisini bugünde Adıyaman\'ımızda 23 Nisan İlköğretim Okulumuza gerçekleştiriyoruz. Yaklaşık biz Adıyaman\'da 600 öğrencimizi her yıl giydirmek üzere kışlık montları alt üst alarak bu fakir çocuklarımızı giydirmeye çalışıyoruz tabi biliyorsunuz Türkiye Odalar Birliği özellikle eğitime çok önem veren bir saygın kuruluşumuzdur. Gerek okullar olsun gerek bu tür sosyal yardımlar olsun hemen hemen okulu olmayan ilimiz yok. Adıyaman\'da da 2 tane okulu vardır\"dedi. Milli Eğitim Müdürü Mete Kızılkaya ise Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine teşekkür ederek hayırseverlerin sayısının artmasını temenni etti. Giysi dağıtım sonrası hatıra fotoğrafı çektirildi.