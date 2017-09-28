(Görüntülü Haber)  Adıyaman'da 233 kişilik işe 3 bin 789 başvuru

Mahir ALAN/ ADIYAMAN, (DHA) - ADIYAMAN\'da, İş-Kur Müdürlüğü ile Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan Toplum Yararına Çalışma Programı kapsamında okullarda istihdam edilecek 233 kişilik iş başvurusuna, 3 bin 789 kişi başvurdu.



Milli Eğitim Müdürlüğü ve kurumlarda çalıştırılmak üzere imzalanan Toplum Yararına Çalışma Programı kapsamında Adıyaman merkez ve köylerde 233 kişilik geçici iş kontenjanı açıldı. 9 ay boyunda yapılacak geçici işe 3 bin 789 kişi başvurdu.



Başvuru sayısının fazla olması üzerine Halk Eğitim Merkezi\'nde noter huzurunda kura çekimi yapıldı. Kura çekimiyle adı 233 kişi arasında çıkanlar sevinç yaşarken, çalışma hakkı elde edemeyenler ise evlerine üzülerek döndü.



